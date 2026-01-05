  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hatay'da köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!

Hatay'da şoke eden olay: Köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
Hatay'da şoke eden olay: Köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü! - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesindeki Dr. Adnan Ezelsoy Parkı’nda bulunan köprüde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle köprünün bir bölümü çöktü. 

1 / 3
Hatay'da şoke eden olay: Köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü! - Resim: 2

Çökmeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü girişinde güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. (DHA)

2 / 3
Hatay'da şoke eden olay: Köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü! - Resim: 3
3 / 3