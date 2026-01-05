Hatay'da şoke eden olay: Köprü çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesindeki Dr. Adnan Ezelsoy Parkı’nda bulunan köprüde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle köprünün bir bölümü çöktü.
Çökmeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü girişinde güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. (DHA)
