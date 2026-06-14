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  4. Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...

Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekiplerince 9 masaj salonu ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak çalıştırılan Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var - Resim: 1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yerel asayişi sağlamak amacıyla emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 

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Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var - Resim: 2

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından 9 farklı iş yerine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 

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Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var - Resim: 3

Baskın yapılan mekanlardan 2 işletmenin tamamen ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. 3 işletmede yasal zorunluluk olan mesul müdürün bulunmadığı tutanaklara geçirildi. 1 iş yerinde ise halk sağlığını ilgilendiren hijyen belgesinin eksik olduğu tespit edildi.

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Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var - Resim: 4

Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise kaçak istihdam ve fuhuş suçlamasıyla ilgili oldu. İşletmelerde yasa dışı yollarla çalıştırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı. 

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