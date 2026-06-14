Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var
Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekiplerince 9 masaj salonu ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak çalıştırılan Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yerel asayişi sağlamak amacıyla emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından 9 farklı iş yerine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Baskın yapılan mekanlardan 2 işletmenin tamamen ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. 3 işletmede yasal zorunluluk olan mesul müdürün bulunmadığı tutanaklara geçirildi. 1 iş yerinde ise halk sağlığını ilgilendiren hijyen belgesinin eksik olduğu tespit edildi.
Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise kaçak istihdam ve fuhuş suçlamasıyla ilgili oldu. İşletmelerde yasa dışı yollarla çalıştırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı.