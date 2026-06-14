Hatay'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş baskını: Onlarca gözaltı var

Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise kaçak istihdam ve fuhuş suçlamasıyla ilgili oldu. İşletmelerde yasa dışı yollarla çalıştırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı.