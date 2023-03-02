Hatay'daki ''araç mezarlığı'' böyle görüntülendi

'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü. Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.