Hatay'daki deprem yolları paramparça etti
Hatay'da dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında kırık ve yarıklar oluştu.
Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, karayollarının birçok noktasında kırık ve yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi.
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Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı" dedi. (DHA)
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