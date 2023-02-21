Hatay'daki deprem yolları paramparça etti

Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı" dedi. (DHA)