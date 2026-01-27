  1. Anasayfa
Hatay'de depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Hatay'da alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA / İHA
Yangın, Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde yaşandı. 

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında yaralan ve can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

