Hatay'ın bereketli topraklarında hasat zamanı: Tarlada 90, markette 175 TL!
Hatay’ın bereketli topraklarında çilek hasadı heyecanı yaşanıyor. Yoğun yağışlar nedeniyle rekoltenin düştüğü çilek tarladan 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde fiyatlar 175 TL'ye kadar çıkıyor.
Türkiye’nin tarım merkezlerinden biri olan Hatay’da, baharın gelişiyle birlikte çiftçilerin gözde ürünlerinden çilekte hasat dönemi başladı. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’ndeki 8 dönümlük tarlada başlayan hasat, üreticinin yüzünü güldürse de aşırı yağışlar rekolte beklentilerini aşağı çekti.
Geçen yıl aynı tarladan 15 ton ürün alındığını belirten üretici Mehmet Anlar, bu yıl aşırı yağışların meyvelerde çürümeye yol açması nedeniyle rekoltenin 10 tona gerilemesini beklediklerini ifade etti. Ağustos ayında ekimi yapılarak 7 aylık bir sürecin ardından Mayıs ayı itibarıyla toplanmaya başlanan çilekler, iç piyasadaki birçok şehre gönderiliyor.
Geçen yıla göre fiyatı düştü
Üreticinin tarladan 90 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduğu çilekler, market raflarında ise kalitesine göre 150 TL ile 175 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçiler, geçtiğimiz yıla oranla fiyatların düşük seyrettiğini belirtiyor.
Mehmet Anlar, "Burası 8 dönümlük tarlada çilek hasadındayız. Şükürler olsun ki hasat iyi gidiyor. Bu yılki hasadımız başladı ve toplamaya devam ediyoruz. Bu yılki yağmurlardan dolayı verim düşük kaldı. Yağmur çileğe fazla iyi gelmez. Geçen yıl kuraklık vardı ama yeterince suyumuz vardı. Geçen yılki çileklerde verim ve albenisi daha çoktu. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı meyvelerde çürüme oluyor. Ağustos ayının 15’inde ekimi yapılır ve 7 aylık bir süreci var. Mayıs ayının 25’inde hasadı yapılır. Geçen yıl bu tarlada 15 ton çilek hasat ettik. Bu yıl ise 10 ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu yılki rekoltenin az olması aşırı yağışlardan dolayı oldu. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlara göre düşük oldu. Çileğin bu yıl kilosu 90 TL ila 150 TL arasında fiyatı oluyor. Marketlerde ise 150 TL ila 175 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.