Hatay'ın saklı cenneti Karamağara, Antalya sahillerini aratmadı

Hatay’ın yanı sıra Antalya ve Marmaris’te de saklı koyların olduğunu ve hepsinin görülmesi gerektiğini söyleyen Ferhat İnan, “Benim ikinci gelişim buraya. Harikalar diyarı bir yer. Hatay’ın inanılmaz güzelliklerden bir tanesi ve çoğu insanın göremediği yerler buralar. Aynı zamanda Antalya ve Marmaris’te de hiç göremediğiniz koylarımız var, oraları görmeyi de herkese tavsiye ediyorum” dedi.