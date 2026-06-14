Hataylı depremzede konteynerdaki ekmek teknesinde kabusu yaşadı
Hatay'ın Defne ilçesinde, deprem sonrası kendi imkanlarıyla kurduğu konteyner iş yerinde çıkan yangına müdahale eden esnaf U.S., yaşanan patlama sonucu yaralandı.
Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Hatay'ın Defne ilçesinde, geçim mücadelesi veren bir esnafın yaşadığı talihsiz yangın olayı yerel gündemin ilk sıralarına yerleşti. Depremde marketi yıkıldıktan sonra kendi imkanlarıyla bir konteyner kurarak tost ve pişirim evi işletmeye başlayan U.S., iş yerinde aniden çıkan yangına müdahale ederken yaşanan patlamada yaralandı.
Deprem sonrası sıfırdan kurduğu iş yerini kaybetmemek ve çevreye zarar gelmesini önlemek için büyük bir çaba sarf eden U.S.'nin yaşadığı olayın detayları şu şekilde gelişti...
Mangalı tutuşturmak için ocağa köz bıraktıktan sonra eksik malzeme almak üzere kısa süreliğine komşusuna giden U.S., dört dakika içinde döndüğünde dükkanının alevler içinde kaldığını gördü.
Çevreye zarar gelmemesi ve emeğini kurtarmak umuduyla yangına kendi çabasıyla müdahale eden U.S., bu esnada yüzüne isabet eden ve kaynağı henüz belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucu dumanlar içerisinde kalarak yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan esnaf, ilk günlere nazaran tedavisinde ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Sosyal medyada yayılan "işlevini kaybetti, kimsesiz kaldı" şeklindeki asılsız iddiaları yalanlayan U.S., ailesinin yanında olduğunu ve bu süreci atlatacağına olan inancını vurguladı.