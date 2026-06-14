Hataylı depremzede konteynerdaki ekmek teknesinde kabusu yaşadı

Çevreye zarar gelmemesi ve emeğini kurtarmak umuduyla yangına kendi çabasıyla müdahale eden U.S., bu esnada yüzüne isabet eden ve kaynağı henüz belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucu dumanlar içerisinde kalarak yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan esnaf, ilk günlere nazaran tedavisinde ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Sosyal medyada yayılan "işlevini kaybetti, kimsesiz kaldı" şeklindeki asılsız iddiaları yalanlayan U.S., ailesinin yanında olduğunu ve bu süreci atlatacağına olan inancını vurguladı.