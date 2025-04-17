Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı

Mansuroğlu, çalışmalarına ilişkin, "Depremde hepimiz büyük acılar yaşadık. Ben de acılar yaşadığım için mozaik sanatıyla iyileşmeye çalıştım. Mozaik bana terapi gibi geldi. Ben sanatla iyileştim, herkese de tavsiye ediyorum" dedi.