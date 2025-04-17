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Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı

Hatay'ın Defne ilçesinde mozaik ustası Eser Mansuroğlu, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin acı hatıralarını, simge fotoğraflarını ve olaylarını tablolarına işliyor.

Kaynak: DHA
Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı - Resim: 1

Defne'deki Kültür, Sanat ve Gastronomi Çarşısı’ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren ve asrın felaketinde akıllara kazınan görüntüleri taşlarla canlandıran Eser Mansuroğlu, 3 boyutlu mozaik tablolarıyla ilgi çekiyor.

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Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı - Resim: 2

Depremde ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Mansuroğlu, mozaik sanatının kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

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Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı - Resim: 3

Mozaikle 2013 yılından bu yana uğraşan Mansuroğlu, hayatının dönüm noktası olduğunu belirttiği deprem temalı eserlerini ve hayata dair çok sayıda eseri, konteyner atölyede hayata geçirdiğini söyledi.

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Hataylı derpremzede depremin izlerini konteynerına taşıdı - Resim: 4

Mansuroğlu, çalışmalarına ilişkin, "Depremde hepimiz büyük acılar yaşadık. Ben de acılar yaşadığım için mozaik sanatıyla iyileşmeye çalıştım. Mozaik bana terapi gibi geldi. Ben sanatla iyileştim, herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

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