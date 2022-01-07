Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışmada, dünya genelinde kentsel alanlarda yaşayan kişilerin yüzde 86’sının havadaki sağlıksız partikül madde seviyelerine maruz kaldığı ve bu durumun da 2019'da 1,8 milyon can kaybına neden olduğu bildirildi.