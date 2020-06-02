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  3. 02 Haziran 2020 15:04

Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

Koronavirüs salgınında alınan önlemler nedeniyle hava kirliliği ciddi oranda azalmıştı. Virüs etkisini kaybederken şimdi de yeni bir sorun ortaya çıktı.

Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler dünyadaki hava kirliliğini oranını azaltmasına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi devam ediyor.

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Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm (milyonda bir birim) iken, 2019 yılında bu değer 412 ppm değerine ulaştı. 2020 yılında ise karbondioksit oranı 416 ppm değerine yükseldi.

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Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayileşmeyle beraber artmaya devam ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde emisyon salınımının arttığını belirten Toros, bu durumun da küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşattığını ifade etti.

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Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

Diğer yandan uydudan gelen bazı görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde!

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