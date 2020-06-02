Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayileşmeyle beraber artmaya devam ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde emisyon salınımının arttığını belirten Toros, bu durumun da küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşattığını ifade etti.

