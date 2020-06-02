Hava kirliliği azalmasına rağmen karbondioksit artıyor
Koronavirüs salgınında alınan önlemler nedeniyle hava kirliliği ciddi oranda azalmıştı. Virüs etkisini kaybederken şimdi de yeni bir sorun ortaya çıktı.
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler dünyadaki hava kirliliğini oranını azaltmasına rağmen atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi devam ediyor.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm (milyonda bir birim) iken, 2019 yılında bu değer 412 ppm değerine ulaştı. 2020 yılında ise karbondioksit oranı 416 ppm değerine yükseldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayileşmeyle beraber artmaya devam ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde emisyon salınımının arttığını belirten Toros, bu durumun da küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşattığını ifade etti.