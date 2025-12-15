Hava kirliliği kritik seviye ulaştı; soba ve kaloriferler için saat sınırı getirildi

'YÜZDE 4 ORANINDA KİREÇ KATILSIN' ÖNERİSİ

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplanarak, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik kararlar aldı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kömür torbalarının üzerine firmalar tarafından yakılmasının zararlı ve yasak olduğu ibareli uyarı yazıları yazılacağı ve yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılacağı belirtilerek, "Geçmiş dönemlerde bastırılan veya hazırlanan kömür torbalarının kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı veya yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. İthalatçı veya üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma veya sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin almak zorundadır. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilin sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve 'Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır' uyarı yazısı okunabilir, torba rengi ile zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır. Torbalar 2'nci kez kullanılamayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Yerli ve ithal kömür üreticileri, ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler" denildi.