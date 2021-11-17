Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı!
Dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Yeni Delhi’de hava kirliliği DSÖ'nün önerdiği seviyenin 10 katına yükseldi.
Corona virüs pandemisinden derinden etkilenen Hindistan’da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı açıklandı.
Özellikle ülke başkenti Yeni Delhi’nin hava kirliliği sebebiyle karantinaya girmesinin gündeme geldiği belirtilirken, şehirde kirli hava seviyesinin son haftalarda olması gereken seviyenin çok üzerinde olduğu belirtildi.
Hindistan Yüksek Mahkemesi, vatandaşları zehirli dumandan korumak için başkent Yeni Delhi'de "kirlilik karantinası" çağrısında bulundu.
SEYAHATLERİN DURDURULMASI VE OFİSLERİN KAPATILMASI KARARI
Mahkeme ayrıca, yetkililere gerekli olmayan tüm seyahatleri durdurmalarını ve ofisleri kapatmaları kararını aldı.
Sokağa çıkma yasağının uygulanması durumunda milyonlarca kişinin evden çalışmak zorunda kalacağı aktarılırken, kirlilik karantinasının ne kadar süreceğinin belli olmadığı vurgulandı.
Yeni Delhi’de çocukların kirli havayı solumasını önlemek için okullar Cumartesi günü bir haftalığına kapatılmıştı.