Havacılıkta kabus gibi 2 ay: Uçak kazaları can almaya devam ediyor

Son dönemde dünya genelinde uçak kazalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kazalar havacılık sektöründeki güvenlik standartlarını bir kez daha gündeme getirirken, yalnızca son 2 ay içinde 7 büyük uçak kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda toplam 315 kişi hayatını kaybederken, son iki ayın en büyük havacılık olayları, Güney Kore, Kazakistan, Güney Sudan ve ABD’de kayda geçti.