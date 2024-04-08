Havada büyük panik: Yolcu uçağının motor kapağı düştü

UÇAĞIN KAPISI KOPMUŞ, 160 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

Ocak 2024’te ABD merkezli Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 MAX tipi yolcu uçağının kapısı uçak havadayken kopmuş ve düşmüştü. Yetkililer, kapının uçak 4 bin 800 metredeyken koptuğunu açıklamıştı ve FAA olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland’daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı. Olayın ardından United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini açıklamıştı.