Havadaki gururlarımız buluştu: Yerli ''HürJet''ler Türk Yıldızları ile birlikte havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) mühendisliğinin gurur kaynağı olan yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları ile eşine az rastlanır bir uçuş formasyonunda bir araya geldi.