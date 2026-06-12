Havadaki gururlarımız buluştu: Yerli ''HürJet''ler Türk Yıldızları ile birlikte havalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ile havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan 2 HÜRJET ve 8 Türk Yıldızları uçağı, gökyüzünde 10'lu kol uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Türk savunma sanayii ve havacılık tarihi için gökyüzünde unutulmaz bir kilometre taşı geride bırakıldı.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) mühendisliğinin gurur kaynağı olan yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları ile eşine az rastlanır bir uçuş formasyonunda bir araya geldi.
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Haber3.com savunma servisi olarak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı semalarında icra edilen ve ulusal havacılık kabiliyetlerimizin ulaştığı son noktayı simgeleyen bu tarihi görsel şölenin tüm detaylarını aktarıyoruz.
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından kamuoyuna duyurulan özel gösteri uçuşu, teknik hassasiyeti ve görsel ihtişamıyla dikkat çekti.
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