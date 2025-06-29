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  4. Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar! Ortalık bir anda karıştı

Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar

Şanlıurfa'da havai fişek satışının yapıldığı depoda yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen peş peşe patlamalar büyük korku saçtı.

Kaynak: DHA / İHA
Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Yusufpaşa Mahallesi’nde hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı. 

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Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı.

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Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar - Resim: 3

Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı. 

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Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.

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