Havai fişek deposunda peşpeşe patlamalar
Şanlıurfa'da havai fişek satışının yapıldığı depoda yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen peş peşe patlamalar büyük korku saçtı.
Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa'nın Yusufpaşa Mahallesi’nde hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı.
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Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.
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