Havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: 21 işçi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var!

Çin’in güneyinde yer alan ve havai fişek üretimiyle tanınan Hunan eyaleti, büyük bir patlamayla sarsıldı. Eyalet merkezi Changsha şehrine bağlı Liuyang ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan resmi açıklamada, patlamanın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünün enkaza döndüğü bildirildi. Olay anında mesaide olan işçilerden 21’inin hayatını kaybettiği, 61 işçinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı açıklandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan işçilerin bulunduğu öğrenildi.