Havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: 21 işçi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var!
Çin’in Hunan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde devasa bir patlama meydana geldi. Liuyang ilçesindeki fabrikada yaşanan faciada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi ise yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, patlamanın nedeni ve ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin’in güneyinde yer alan ve havai fişek üretimiyle tanınan Hunan eyaleti, büyük bir patlamayla sarsıldı. Eyalet merkezi Changsha şehrine bağlı Liuyang ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı.
Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan resmi açıklamada, patlamanın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünün enkaza döndüğü bildirildi. Olay anında mesaide olan işçilerden 21’inin hayatını kaybettiği, 61 işçinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı açıklandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan işçilerin bulunduğu öğrenildi.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, enkaz altında kalan işçi olma ihtimaline karşı çalışmaların titizlikle devam ettiğini aktardı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve bölgede kısa süreli panik yaşandığı belirtildi. Çinli yetkililer, havai fişek üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını mercek altına aldı. Dünyanın en büyük havai fişek üretim kapasitesine sahip olan bölgede yaşanan bu kaza, iş sağlığı ve güvenliği yasalarının tekrar tartışılmasına yol açtı. Patlamanın kesin nedeni, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.