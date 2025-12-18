  1. Anasayfa
  4. Havai fişek şovu kötü bitti! Einde patladı

Diyarbakır'da düğün sonrası bir kişinin ateşlediği havai fişek, elinde patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün sonrası bir kişi, elinde düzenekle havai fişek patlatmaya başladı. Havai fişeklerden 5'i gökyüzünde patlarken, 1'i elde patladı. 

Patlamanın ardından kişi, düzeneği yere atınca fişekler ateşlenmeye devam etti. 

Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

