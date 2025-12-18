Havai fişek şovu kötü bitti! Einde patladı
Diyarbakır'da düğün sonrası bir kişinin ateşlediği havai fişek, elinde patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün sonrası bir kişi, elinde düzenekle havai fişek patlatmaya başladı. Havai fişeklerden 5'i gökyüzünde patlarken, 1'i elde patladı.
1 / 4
Patlamanın ardından kişi, düzeneği yere atınca fişekler ateşlenmeye devam etti.
2 / 4
Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3 / 4
4 / 4