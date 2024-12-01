Havalar soğudu, balık bollaştı: Hamsinin fiyatı düşüyor

‘HER BALIĞI YERİM’

Balık almak için tezgaha gelen Adem Polat, “Balığın bol zamanı. Bundan herkes faydalanacak. Her bütçeye göre balık var. Havaların soğumasının da ayrı bir lezzeti var. Balık çeşidine göre tercih yapıyoruz. Her balığı yerim. İlla bu balık olacak diye bir şey yok” diye konuştu. (DHA)