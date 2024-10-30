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''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında

Adana'da yaşları 20 ve 28 arasında değişen 4 kadından oluşan "havalı kadınlar" hırsızlık şebekesi çökertildi. Dikkat çekmemek için şık kıyafetler giyen, şapkalar ve gözlüklerle yüzlerini gizleyen kadınlar 3 daireden 950 bin TL'lik ziynet eşyası çalmakla suçlanıyor.

Kaynak: DHA
''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında - Resim: 1

Adana'da dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen B.F. (22), S.F. (20), S.D. (28) ile T.Ç. (23), girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.

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''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında - Resim: 2

Olay, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve güneş gözlüğü ile gizleyen B.F., kuzeni S.F., S.D. ile T.Ç., güvenlik görevlisinin yanından geçerek siteye girdi.

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''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında - Resim: 3

4 kadın, apartmana girdikten sonra o sırada iş yerinde olan S.Ö.'nün dairesinin olduğu 12'nci kata çıktı. T.Ç. kapıyı zorlayarak daireye giren 4 kadın, yaklaşık 450 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler, çantalarına doldurdukları altınlarla siteden ayrıldı.

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''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında - Resim: 4

Şüphelilerden S.D. ile T.Ç., 17 Ekim'de de D.Ç.'nin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesine girip, 400 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalıp, kaçtı.

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