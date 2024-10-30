''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında

Adana'da dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen B.F. (22), S.F. (20), S.D. (28) ile T.Ç. (23), girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.