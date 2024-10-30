''Havalı Kadınlar'' çetesi çökertildi: 4 kadın gözaltında
Adana'da yaşları 20 ve 28 arasında değişen 4 kadından oluşan "havalı kadınlar" hırsızlık şebekesi çökertildi. Dikkat çekmemek için şık kıyafetler giyen, şapkalar ve gözlüklerle yüzlerini gizleyen kadınlar 3 daireden 950 bin TL'lik ziynet eşyası çalmakla suçlanıyor.
Adana'da dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen B.F. (22), S.F. (20), S.D. (28) ile T.Ç. (23), girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve güneş gözlüğü ile gizleyen B.F., kuzeni S.F., S.D. ile T.Ç., güvenlik görevlisinin yanından geçerek siteye girdi.
4 kadın, apartmana girdikten sonra o sırada iş yerinde olan S.Ö.'nün dairesinin olduğu 12'nci kata çıktı. T.Ç. kapıyı zorlayarak daireye giren 4 kadın, yaklaşık 450 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler, çantalarına doldurdukları altınlarla siteden ayrıldı.
Şüphelilerden S.D. ile T.Ç., 17 Ekim'de de D.Ç.'nin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesine girip, 400 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalıp, kaçtı.