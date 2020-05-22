Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu
Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden Felipe Angelese Uluslararası Havalimanı'nın inşaat sahasında 15 bin yıllık 60'ın üzerinde mamuta ait kemik bulundu
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Pedro Francisco Sanchez Nava, "Fauna ve kalıntıların beklediğimizden daha zengin olduğunu görüyoruz" dedi.