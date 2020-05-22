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  3. 22 Mayıs 2020 15:02

Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden Felipe Angelese Uluslararası Havalimanı'nın inşaat sahasında 15 bin yıllık 60'ın üzerinde mamuta ait kemik bulundu

Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

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Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

İskeletlerin Kolombiya Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor.

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Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Pedro Francisco Sanchez Nava, "Fauna ve kalıntıların beklediğimizden daha zengin olduğunu görüyoruz" dedi.

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Havalimanı inşaatında 15 bin yıllık mamut kemikleri bulundu

Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalıntıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de bulundu.

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