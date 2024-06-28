Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var
Hindistan'ın başkentindeki Delhi Havalimanı'nın çatısı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını bildirildi.
Kaynak: DHA
Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu.
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Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
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Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti.
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Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti.
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