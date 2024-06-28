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Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın başkentindeki Delhi Havalimanı'nın çatısı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını bildirildi.

Kaynak: DHA
Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu. 

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Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. 

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Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti. 

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Havalimanında çatı çöktü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti. 

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