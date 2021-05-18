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Havalimanında kaos: Binlerce kişi saatlerce bekletildi

Nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan İngiltere seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Yasağın kaldırılmasıyla havalimanlarında yoğunluk oluştu.

Aşılama çalışmalarına hız veren İngiltere, son günlerde eski normale yavaş yavaş adapte oluyor.

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Ülkedeki normalleşme adımları kapsamında seyahat yasağı sona erdi. Yasağın kalkması ile on binler havalimanlarına akın etti.

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Ancak görünen o ki bu yoğunluk pandemi tedbirlerinin hiçe sayılmasına neden oldu. Zira binlerce yolcu, virüs yokmuşçasına saatlerce sırada bekletildi.

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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan yolcular, Hindistan'dan gelenlerin yanında üç saatlik kuyruklarda beklediklerini iddia etti. Bazı yolcular bunu öğrendikten sonra havalimanını terk etti.

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