Havalimanında savaş mağduru 1,5 yaşındaki çocuğua akılalmaz şiddet

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Belaruslu olduğu belirtilen 31 yaşındaki bir adamın 1.5 yaşındaki bir çocuğu havaya kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görüldü.