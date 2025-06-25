Havalimanında savaş mağduru 1,5 yaşındaki çocuğua akılalmaz şiddet
Ailesiyle birlikte savaş nedeniyle İran'dan Rusya'ya giden 1,5 yaşındaki çocuk, Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda bir kişinin saldırısına uğradı. Minik çocuğu tuttuğu gibi baş aşağı yere vuran saldırgan çocuğun komaya girmesine yol açtı.
Rusya'da bir havaalanında havaya kaldırılarak yere fırlatılan 1.5 yaşındaki çocuk, komaya girdi. Çocuk ve annesinin İran'daki saldırılarından kaçarak Rusya'ya geldiği öğrenilirken, saldırgan gözaltına alındı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Belaruslu olduğu belirtilen 31 yaşındaki bir adamın 1.5 yaşındaki bir çocuğu havaya kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görüldü.
Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatası ve omurga kırıkları nedeniyle komaya girdiği öğrenildi. Çocuğu yere fırlatan şahıs ise uyuşturucu etkisi altında olduğu şüphesiyle kısa sürede gözaltına alındı.
Olayın, annenin uçaktan indikten sonra bebek arabasını almak için çocuğunu kısa süreyle yalnız bıraktığı anda gerçekleştiği belirtildi.