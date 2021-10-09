Havalimanında unutulan eşyalar 3'te 1'i fiyatına satıldı

Bavulların taşınması ve bir bölümünün açılmasından sonra cep telefonlarından bir bölümünü yerde sergileyen Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri 3'te 1 fiyatına sattıklarını ifade etti.