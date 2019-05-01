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  3. 01 Mayıs 2019 09:35

Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar

Havalimanında bir yolcunun seyahetinde taşımak istediği valizden öyle bir şey çıktı ki...

Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, ABD'deki havalimanlarında yolcuların uçak seyahatinde beraberinde taşımak istediği ilginç eşya ve kargoları Instagram hesabından paylaşıyor.

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Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar

Tuhaf kargolardan sonuncusu 15 Nisan'da Alaska eyaletinde yer alan Juneau Uluslararası Havalimanı'nda bulundu.

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Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar

Bir yolcunun yanında taşıdığı valiz, X-ray kontrolünden geçirildi, valizin içerisinde yoğun organik kütle olduğu tespiti yapıldı ve bunun olası bir patlayıcı cisim olabileceğinden şüphelenildi.

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Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar

Valizi incelemek için açan görevliler, kötü bir kokuyla karşılaştı ve poşet içerisine sarılmış maddenin patlayıcı değil, Amerikan geyiği dışkısı olduğunu belirledi.

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