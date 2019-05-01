Havalimanında valizlerden çıkan ilginç eşyalar
Havalimanında bir yolcunun seyahetinde taşımak istediği valizden öyle bir şey çıktı ki...
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, ABD'deki havalimanlarında yolcuların uçak seyahatinde beraberinde taşımak istediği ilginç eşya ve kargoları Instagram hesabından paylaşıyor.
Tuhaf kargolardan sonuncusu 15 Nisan'da Alaska eyaletinde yer alan Juneau Uluslararası Havalimanı'nda bulundu.
Bir yolcunun yanında taşıdığı valiz, X-ray kontrolünden geçirildi, valizin içerisinde yoğun organik kütle olduğu tespiti yapıldı ve bunun olası bir patlayıcı cisim olabileceğinden şüphelenildi.