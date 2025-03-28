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Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı

9 günlük bayram tatili öncesi İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak: DHA
Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı - Resim: 1

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin seyahatleri başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul’daki havalimanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. 

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Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı - Resim: 2

Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişinde X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçmesini sağlıyor.

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Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı - Resim: 3

Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

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Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı - Resim: 4

BİLET TALEPLERİ ARTTI; HAVAYOLLARI EK SEFERLER DÜZENLİYOR

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. 

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