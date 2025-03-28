Havalimanlarında bayram yoğunluğu başladı

Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.