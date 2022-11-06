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  4. Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı

Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharda oluşan manzarayı görmek isteyenler parka akın etti. Milli Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı - Resim: 1

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

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Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı - Resim: 2

Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran, Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı.

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Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı - Resim: 3

Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı - Resim: 4

Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken, milli parkın içindeki park alanları tamamen doldu.

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