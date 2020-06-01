HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak

Orta seviye insansız kara aracı prototipi, otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine fiziksel çevresiyle uyumlu, kararlı ve gürbüz bir ünite olarak geliştiriliyor.