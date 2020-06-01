HAVELSAN'dan müthiş hamle! Robotları konuşturacak
HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, 2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.
HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, 2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar sonucunda 2019 yılında kısa süre içinde orta seviye insansız kara aracı prototipi tasarlanarak geliştirildi. Prototip araçla sürüş ve arazide test faaliyetlerine devam ediliyor.
Orta seviye insansız kara aracı prototipi, otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine fiziksel çevresiyle uyumlu, kararlı ve gürbüz bir ünite olarak geliştiriliyor.