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Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi

İstanbul Avcılar'da bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi - Resim: 1
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Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi - Resim: 2

Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

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Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi - Resim: 3

. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.

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Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı. 

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