Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi
İstanbul Avcılar'da bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü
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. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı.
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