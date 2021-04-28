Athena Tapınağı, amfi tiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Assos Antik Kentinin en gözde turizm merkezi Antik Liman, turistik tesislerin kapatılmasının ardından sessizliğe büründü. Antik Limanda restoranların önleri ile otel aralarındaki dar sokaklar boş kaldı.