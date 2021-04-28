Hayalet kente dönen Assos'ta çalışmalar başladı
Çanakkale'de ''afet bölgesi'' ilan edilen Assos'ta tehlike oluşturan kayaların ortadan kaldırılması için 500 gün sürecek çalışmaya başlandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı, kaya ıslah çalışmaları için otel ve restoranların kapatılmasının ardından hayalet şehre dönüştü. Ulaşıma kapatılan Antik Kente inen yolun yamacında, iş makinesi kaya ıslah çalışmasına başladı.
Athena Tapınağı, amfi tiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Assos Antik Kentinin en gözde turizm merkezi Antik Liman, turistik tesislerin kapatılmasının ardından sessizliğe büründü. Antik Limanda restoranların önleri ile otel aralarındaki dar sokaklar boş kaldı.
Kuruluşu M.Ö. 2 bine uzanan Assos Antik Limana inen yolun yamaç kısmında tehlike yaratan kayaların ıslah çalışmalarına da ihaleyi kazanan firma tarafından başlandı.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak bir iş makinesi kepçe, yamaca doğru kendisine yol açarken, ortaya çıkan küçük kaya parçalarını da kaldırmaya başladı.