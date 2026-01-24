''Hayalet Sürücü'' filmi Tekirdağ'da gerçek oldu!
Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü. Sürücü motosikletin üzerinden atlayarak yanmaktan kurtuldu. Kameraya yansıyan o anlar, 2007 yapımı ''Hayalet Sürücü'' filmini akıllara getirdi.
Kaynak: İHA
Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı yakınlarında meydana geldi. Belediye yönüne seyreden motosiklet bir anda alev topuna döndü. Sürücü ise apar topar motosikletten atlayarak yanmaktan saniyelerle kurtuldu.
Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine yangın tüpleriyle müdahale edildi. Esnafın duyarlılığı sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Esnaf Burak B., motosikletin bir anda alev alması üzerine olayı görüp yangın tüpleriyle müdahale ettiklerini ifade etti.
