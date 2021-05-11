Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?

AB ÜLKELERİNE GİRİŞTE GÜVENLİ TURİZM LOGOSU İLE AŞI KARTI KULLANILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği üzerinde kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer alıyor. Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir". Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.