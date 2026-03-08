Hayat kurtaran kadın ekibi iş başında! Ambulans direksiyonunda korku yok sadece sorumluluk var!

16 yıllık sağlık çalışanı, son 3 yıldır ise direksiyon başında görev yapan Gülser Akıtürk, özel ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıklarını belirterek, "Direksiyon başına geçtiğimizde sadece bir sağlık çalışanı olarak değil, arka kabinde hayata tutunmaya çalışan bir hastanın umudu olarak oturuyoruz" dedi.