Hayat kurtaran kadın ekibi iş başında! Ambulans direksiyonunda korku yok sadece sorumluluk var!
Antalya 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan ambulans şoförü Gülser Akıtürk ve ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesleklerini ve yaşadıkları önyargıları anlattı. "Kadın ambulans kullanabilir mi?" diyenlere inat, saniyelerle yarışarak hayat kurtaran Akıtürk, Doktor Ela Zülal Karatoy ve ATT Hatice Yılmaz'dan oluşan tamamı kadın ekibin ilham verici hikayesi...
Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri çatısı altında görev yapan 3 kadın sağlıkçı, hem trafikteki ön yargıları yıkıyor hem de saniyelerin hayati önem taşıdığı olaylarda hayat kurtarıyor.
Ambulans şoförü Gülser Akıtürk (36), Doktor Ela Zülal Karatoy (25) ve ATT Hatice Yılmaz (40), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleklerine dair önemli mesajlar verdi.
16 yıllık sağlık çalışanı, son 3 yıldır ise direksiyon başında görev yapan Gülser Akıtürk, özel ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıklarını belirterek, "Direksiyon başına geçtiğimizde sadece bir sağlık çalışanı olarak değil, arka kabinde hayata tutunmaya çalışan bir hastanın umudu olarak oturuyoruz" dedi.
Gülser Akıtürk, trafikte zaman zaman 'Kadın ambulans kullanabilir mi?' gibi ön yargılı sorularla karşılaştıklarını ancak bunlara aldırmadıklarını ifade etti: "Direksiyon başına geçtiğimde sadece işimi bilen, sorumluluğunun farkında bir sağlık çalışanı olarak hareket ediyorum."