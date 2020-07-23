Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

Trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz döneminde yürüyüşçülerle buluşacak. Yol, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayıp, Antalya'nın Geyikbayırı Mahallesi'nde sona eriyor.



