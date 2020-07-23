Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı
Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu ile ilgili kitap yazan İngiliz Kate Clow (73), 30 yıl önce gelip gördüğü patika yolların Avrupa'da olmadığını ve onları görünce hayran kaldığını ifade etti.
Trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz döneminde yürüyüşçülerle buluşacak. Yol, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayıp, Antalya'nın Geyikbayırı Mahallesi'nde sona eriyor.
Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını kendisine hayran bırakan 555 kilometrelik Likya Yolu, Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası özelliğini taşıyor.
20'den fazla parkuru olan Likya Yolu'nu başlangıcından sonuna kadar tamamlamak isteyen yürüyüşçüler, 27-28 günde tamamlayabiliyor.