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  3. 23 Temmuz 2020 10:34

Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu ile ilgili kitap yazan İngiliz Kate Clow (73), 30 yıl önce gelip gördüğü patika yolların Avrupa'da olmadığını ve onları görünce hayran kaldığını ifade etti.

Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

Trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz döneminde yürüyüşçülerle buluşacak. Yol, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayıp, Antalya'nın Geyikbayırı Mahallesi'nde sona eriyor.

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Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını kendisine hayran bırakan 555 kilometrelik Likya Yolu, Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası özelliğini taşıyor.

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Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

20'den fazla parkuru olan Likya Yolu'nu başlangıcından sonuna kadar tamamlamak isteyen yürüyüşçüler, 27-28 günde tamamlayabiliyor.

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Hayran kaldığı Likya Yolu'nun kitabını yazdı

KAYBOLMAMAK İÇİN TAŞLAR KIRMIZI VE BEYAZA BOYANDI
555 kilometrelik Likya Yolu'na gelip yürüyüp, gezmek ve kamp yapmak isteyenlerin yürüyüş yolunda kaybolmaması için taşlara 'kırmızı ve beyaz' renklerde boyama yapıldı.

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