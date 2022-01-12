Hayvan barınakları yasaklı ırk köpeklerle doldu
Edirne'de ihbar üzerine sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle barınaklarda yer sıkıntısı yaşanmaya başlandı.
Edirne'de yasaklı ırk köpeklerin toplanması nedeniyle barınaklar dolup taştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ‘yasaklı ırk’ köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak.
Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Edirne'de uygulama tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu pitbull cinsi olan yasaklı ırk köpekler sokağa terk edilmeye başlandı.
Sokağa terk edilen bu köpekler, vatandaşın ihbarı ile belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, merkezde son bir hafta içinde 'yasak ırk' köpek sayısı 19'dan 25'e yükseldi.