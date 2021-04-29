Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
Köye 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.
Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi.