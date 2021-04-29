  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu

Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

1 / 114

Köye 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.

2 / 114

Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.

3 / 114

FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi.

4 / 114