Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor
AK Parti, tabiat ve milli parklar başta olmak üzere orman alanları ile Hazine arazilerinin kiralanmasına yönelik eleştirilerin ardından harekete geçti.
TBMM’ye sunulan teklife göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların süreleri artık 20 yıl olacak.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 21 Aralık Cumartesi günü de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen “torba teklif” şu düzenlemeleri de içeriyor:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği talihten itibaren 20 yılı geçemeyecek.