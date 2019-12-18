Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği talihten itibaren 20 yılı geçemeyecek.

