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  3. 18 Aralık 2019 09:46

Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

AK Parti, tabiat ve milli parklar başta olmak üzere orman alanları ile Hazine arazilerinin kiralanmasına yönelik eleştirilerin ardından harekete geçti.

Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

TBMM’ye sunulan teklife göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların süreleri artık 20 yıl olacak.

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Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 21 Aralık Cumartesi günü de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen “torba teklif” şu düzenlemeleri de içeriyor:

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Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği talihten itibaren 20 yılı geçemeyecek.

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Hazine arazileriyle ilgili düzenleme geliyor

Kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira süresi, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 yıl kısıtlamasının dışında olacak.

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