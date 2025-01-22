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Hazine arazisinde villa işgali: Hepsi tek tek yıkıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hazine arazisine kaçak olarak inşa edilen 8 villa, ekipler tarafından yıkıldı.

Kaynak: DHA
Hazine arazisinde villa işgali: Hepsi tek tek yıkıldı - Resim: 1

Batman'da hazine arazilerinin işgal edilmesi ve izinsiz yapılaşmaya yönelik İl Özel İdaresi ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan alan incelemeleri sonucunda Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde kaçak yapılar tespit edildi. 

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Hazine arazisinde villa işgali: Hepsi tek tek yıkıldı - Resim: 2

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ruhsatsız şekilde kaçak olarak inşa edilen 8 villanın yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi. (DHA)

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Hazine arazisinde villa işgali: Hepsi tek tek yıkıldı - Resim: 3
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Hazine arazisinde villa işgali: Hepsi tek tek yıkıldı - Resim: 4
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