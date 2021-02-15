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  3. 15 Şubat 2021 10:44

Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

Denizli'de definecilerin kazısı sonucu tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara bulundu.

Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi.

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Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

Dağlık alandaki 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi. Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı. Mağara yöre halkında da merak uyandırıyor. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.

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Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi.

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Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

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