Hazine avcıları tesadüfen buldu! Derinliği 30 metre...

Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi.

