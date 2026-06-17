Haziran 2026 yoksulluk sınırı 119 Bin TL'yi aştı, açlık sınırı 48 bin TL'ye ulaştı
BES-AR tarafından açıklanan Haziran 2026 verilerine göre, dört kişilik bir memur ailesinin yoksulluk sınırı 119 bin 344 TL'ye, açlık sınırı ise 48 bin 43 TL'ye yükseldi. Büyükşehirlerdeki kamu çalışanlarının maaşlarının yüzde 80'ini kiraya vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor.
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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), gıda ve temel ihtiyaç maddeleri üzerinden yaptığı hesaplamalar sonucunda Haziran 2026 dönemine ait ekonomik verileri kamuoyu ile paylaştı.
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BES-AR'ın gıda fiyatları ile kira, fatura, ulaşım ve eğitim gibi temel zorunlu harcamaları baz alarak hazırladığı raporda öne çıkan güncel rakamlar şu şekilde kaydedildi:
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Haziran 2026 Açlık Sınırı
Dört kişilik bir memur ailesinin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 48 bin 43 Türk Lirası olarak belirlendi.
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