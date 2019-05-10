Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

