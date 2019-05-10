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  3. 10 Mayıs 2019 13:46

Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

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Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

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Hazreti Muhammed'in emaneti: Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

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