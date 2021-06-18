HDP binasında bir kişiyi öldüren zanlının çantasından neler çıktı?
İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasında parti çalışanı Deniz Poyraz'ı silahla öldüren O.G.'nin yanında taşıdığı çantada bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.
Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.
"BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"
O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
"PKK'DAN NEFRET ETTİĞİM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYU SÜRDÜ
Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.