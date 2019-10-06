HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

"SAVAŞ ÇIKARSA İKİ OĞLUM BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEK" Ağrı'dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP'lilere tepki gösterdi.