HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34'üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı.
HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı.
Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.