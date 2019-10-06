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  3. 06 Ekim 2019 17:30

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34'üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik

"SAVAŞ ÇIKARSA İKİ OĞLUM BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEK" Ağrı'dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP'lilere tepki gösterdi.

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