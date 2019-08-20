HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

Sokak temizliğinin de yapılmadığını anlatan Adıyeke, "Yaklaşık bir ay önce buraya taşındım. Çöplerimizi belediye bir aydır toplamıyor ve sokaklar temizlenmiyor. Sokaklarda çöp konteynırları olmadığından dolayı çöpleri binanın önüne atmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman çöpleri kendimiz toplayıp traktörlerle atıyoruz" dedi