SON DAKİKA
TÜRKİYE'DEN ESAD'A ''ATEŞLE OYNAMA'' UYARISI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Ağustos 2019 13:30

HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, HDP'li belediyenin biriken çöpleri toplamaması ilçe halkının tepkilerine neden oldu. .

HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

Terör örgütü PKK'nın 2015-2016 yıllarında hendek ve barikat eylemleri sırasında evleri yıkılanlar için TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda yaşayanlar, HDP'li Nusaybin belediyesinin çöp toplamamasına tepkili.

1/ 9
HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

1 ay önce TOKİ'ye yerleştiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Abdulaziz Adıyeke, belediyenin uzun zamandan beri mahallelerinde çöpleri toplamadığını söyledi.

2/ 9
HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

Sokak temizliğinin de yapılmadığını anlatan Adıyeke, "Yaklaşık bir ay önce buraya taşındım. Çöplerimizi belediye bir aydır toplamıyor ve sokaklar temizlenmiyor. Sokaklarda çöp konteynırları olmadığından dolayı çöpleri binanın önüne atmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman çöpleri kendimiz toplayıp traktörlerle atıyoruz" dedi

3/ 9
HDP'li Nusaybin belediyesinde çöp isyanı

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM