Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor
Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.
2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.
Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor.
Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.