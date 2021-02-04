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  3. 04 Şubat 2021 15:55

Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı.

Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor

2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı. 

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Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor

Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor. 

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Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor

Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor. 

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Hedef 15 milyon dolar! 45 gün bekletiliyor

İşletmeci Murat Değer, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı. 

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