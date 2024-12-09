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Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı - Resim: 1

Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. 

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Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı - Resim: 2

Acı haberi alan şehidi mahalle muhtarı olan babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit teğmenin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 

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Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı - Resim: 3

Akrabaları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin yakınları evin önünde taziyeleri kabul etti.

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Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı - Resim: 4

Bekar olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu bildirildi. (DHA)

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