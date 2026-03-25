Hem dolu hem sağanak birlikte vurdu: Sokaklar sular altında!
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı verdiği Hatay'da korkulan oldu. Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı sokakları beyaza bürürken, ardından gelen sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu. İl genelinde yer yer etkili olan yağış, Reyhanlı ilçesinde dolu şeklinde kendini gösterdi. Kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı sonrası ilçe adeta beyaza büründü.
1 / 14
Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Oluşan sel nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ise sel sularına karşı kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.
2 / 14
Sel sırasında vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
3 / 14
Yağışın durmasıyla suların tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.
4 / 14