Hem katil hem sapıklar! Eymen'i öldürüp gömen anne ve sevgilisine bir ceza daha
İzmir Bornova'da cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen'i öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan annesi M.D. (31) ile sevgilisi S.E.'ye (42) ''müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak'' suçundan da 8'er yıl hapis cezası verildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen M.D.'nin oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen M.D.'yi yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifade veren D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cesedini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, M.D. ile sevgilisi S.E. ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D. ve E., tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU
Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan M.D.'ye 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, S.E.'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, S.E.'nin cep telefonunun incelenmesine ve sanık M.D. için de akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozdu.
CEZAİ EHLİYETİ TAM
Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. E.’nin telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirlendi. İncelemede, M.D.'nin Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda M.D.'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, D.'nin uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. M.D.'ye yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.
CİNAYET DOSYASI ONANDI
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, D. ve E.'yi birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, E. ve D.'yi, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.