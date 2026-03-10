Hem katil hem sapıklar! Eymen'i öldürüp gömen anne ve sevgilisine bir ceza daha

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. E.’nin telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirlendi. İncelemede, M.D.'nin Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda M.D.'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, D.'nin uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. M.D.'ye yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.